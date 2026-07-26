Mamady 49 Keïta aux candidats au rattrapage : « Il n’y a aucune différence de diplôme entre la session ordinaire et le rattrapage »

À la publication des résultats du baccalauréat unique, session 2026, le directeur général de la Direction générale des examens et du contrôle scolaire (DGECS), Mamady 49 Keïta, a tenu à rassurer les candidats admissibles à la session de rattrapage.

Selon lui, les élèves qui réussiront cette seconde session obtiendront le même diplôme que ceux admis à la session ordinaire.

« En matière de diplôme, il n’y a pas de différence entre la session de rattrapage et la session ordinaire. La seule différence, c’est l’orientation », a déclaré le directeur général de la DGECS.

Les admis à la session de rattrapage seront orientés vers les établissements d’enseignement technique et professionnel. Toutefois, cette orientation n’affecte en rien la valeur de leur diplôme. Selon Mamady 49 Keïta, ces diplômés pourront, après leur formation professionnelle, poursuivre des études supérieures grâce aux partenariats existants.

Le patron de la DGECS a rappelé que cette session constitue une seconde chance offerte aux candidats non admis ayant obtenu une moyenne comprise entre 8,50 et 9,99.

« La session de rattrapage, c’est donner une opportunité aux non-admis ayant une moyenne comprise entre 8,50 et 9,99 », a-t-il expliqué.

Afin de permettre aux candidats de mieux préparer cette nouvelle échéance, la DGECS a rendu accessibles les résultats détaillés, avec les notes obtenues dans chaque matière.

« Nous avons donné l’opportunité aux candidats de comprendre dans quelles matières ils n’ont pas bien travaillé. Cela va leur permettre de se préparer conséquemment pour aborder la session de rattrapage », a souligné Mamady 49 Keïta.

Sur le plan organisationnel, les procès-verbaux (PV) d’appel seront transmis aux structures déconcentrées. Les candidats utiliseront les mêmes documents administratifs que lors de la session ordinaire pour composer dans les centres qui leur seront indiqués.

Le directeur général a également précisé que la session de rattrapage se déroulera sur un calendrier plus condensé que la session ordinaire.

« La session ordinaire, c’est quatre jours d’épreuves avec un jour de repos. Par contre, la session de rattrapage se déroule sur trois jours sans repos. Les candidats se présenteront uniquement les jours où ils composeront dans leurs matières », a-t-il précisé.

Mamady 49 Keïta appelle les candidats à faire preuve de rigueur et de discipline tout au long des épreuves.

« J’invite les candidats à prendre toutes les dispositions nécessaires, à respecter l’emploi du temps ainsi que les mesures de sécurité et de discipline, comme lors de la session ordinaire », a-t-il conclu.