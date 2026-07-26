Port autonome de Conakry : le plan du gouvernement pour accélérer la décongestion

Face à la congestion persistante du Port autonome de Conakry, le gouvernement entend accélérer la mise en œuvre de solutions destinées à fluidifier les opérations portuaires et à améliorer la chaîne logistique. Le ministre des Transports et porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoul Diallo, a présenté une série de mesures en ce sens, ce samedi 25 juillet 2026, à l’occasion du lancement de la première vague du Pilier 3 du programme Simandou 2040, consacré au secteur des transports.

Le ministre a d’abord mis en avant les investissements engagés dans le sous-secteur du transport maritime et des infrastructures portuaires.

« Sur l’axe de développement de transport maritime et des infrastructures portuaires, le sous-secteur fait également l’objet d’importants investissements destinés à renforcer la compétitivité logistique du pays », a déclaré Ousmane Gaoul Diallo.

Il a notamment annoncé que le port sec de Kagbelen, actuellement en cours de finalisation, devrait être livré en octobre 2026. Selon lui, cette infrastructure jouera un rôle majeur dans la réduction de la congestion du Port autonome de Conakry.

« Le port sec de Kagbelen est en cours de finalisation. La remise est attendue pour octobre 2026. Il contribuera à terme au développement d’infrastructures essentielles contribuant à la décongestion du port autonome de Conakry, qui pénalise nos importateurs et nos populations au final », a-t-il poursuivi.

Le ministre a également indiqué que son département a engagé des discussions avec les principales sociétés consignataires opérant au Port autonome de Conakry afin d’identifier des solutions permettant d’accélérer l’évacuation des marchandises. L’objectif est de développer de nouveaux corridors logistiques reliant le port de Conakry à d’autres infrastructures portuaires.

« Dans cette dynamique, le ministère est en discussion avec les principales sociétés consignateurs, consignateurs du port de Conakry pour trouver des alternatives en développant des corridors qui vont permettre de décongestionner très rapidement les marchandises au départ du port de Conakry, à l’arrivée du port de Conakry pour des destinations vers le port de Moribaya et un port en étude vers Dubréka et qui permettrait de fluidifier l’arrivée et les processus de dédouanement des marchandises et d’offrir ainsi une meilleure décongestion du port de Conakry. »

Revenant sur les actions entreprises pour renforcer le transport maritime national, Ousmane Gaoul Diallo a rappelé que le ministère, en partenariat avec la Société navale, a acquis une dizaine de bateaux ces dernières années afin d’améliorer la desserte maritime.

« En parallèle, le ministère et la société navale ont acquis une dizaine de bateaux depuis quelques années. Ils desservent les îles qui entourent la capitale et qui lient actuellement Conakry Freetown. », a-t-il conclu.