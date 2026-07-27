Exercice illégal et faux médicaments : les établissements sanitaires privés de nouveau sous contrôle dès ce lundi

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique annonce la reprise des opérations de contrôle des structures médicales, paramédicales et pharmaceutiques privées sur toute l’étendue du territoire national à compter de ce lundi 27 juillet 2026. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des réformes visant à renforcer la qualité des soins, la sécurité des patients et la régulation du système de santé.

Dans un communiqué, le département de la Santé indique que cette décision intervient dans le cadre de « la mise en œuvre des réformes engagées par le Gouvernement en faveur du renforcement de la qualité, de la sécurité et de la régulation du système de santé ».

Le ministère annonce ainsi « la relance des activités du comité technique national de lutte contre les pratiques médicales et paramédicales illégales, le trafic et la contrefaçon des médicaments et autres produits de Santé ».

Selon les autorités sanitaires, des équipes pluridisciplinaires et multisectorielles seront déployées dans les différentes régions du pays afin de vérifier la conformité des structures sanitaires privées aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les promoteurs et responsables des établissements concernés devront présenter aux équipes de contrôle plusieurs documents justificatifs, notamment l’agrément de création et d’exploitation, les diplômes légalisés du personnel de santé, les attestations d’inscription aux ordres professionnels compétents ainsi que tout autre document administratif ou technique exigé par les contrôleurs.

Le ministère met également en garde les structures ne respectant pas la réglementation. « Toute structure exerçant sans autorisation ou en violation des dispositions légales et réglementaires s’expose aux mesures administratives prévues par les textes en vigueur, sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être engagées conformément à la loi», prévient le communiqué.

À travers cette campagne nationale, les autorités entendent renforcer la lutte contre les pratiques médicales et paramédicales illégales, ainsi que contre le trafic et la contrefaçon des médicaments, considérés comme des menaces majeures pour la santé publique.

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique invite enfin les acteurs du secteur privé à coopérer pleinement avec les équipes déployées sur le terrain. Il appelle chacun à agir « dans un esprit de responsabilité et de respect de la réglementation» afin de garantir le succès de cette opération de contrôle.