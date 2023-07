A Rabat, le Championnat Scolaire Mondial Maroc 2023 se tient depuis près d’une semaine. Présente à cette prestigieuse compétition, la Guinée de Salématou Diop a survolé le Chili (6-0) ce mercredi à l’occasion de son sixième match.

En série garçons et filles, la Guinée fait ses armes du côté de Rabat à l’occasion du championnat scalaire mondial 2023. Si les deux équipes sont maintenant éliminées de la course au sacre (les filles en poules et les garçons en quarts), elles continuent de se battre pour une place dans le top 10 afin de valider leurs qualifications pour la prochaine édition prévue en Chine.

Ce mercredi, au compte du premier de leurs matchs de classement, les guinéennes ont battus le Chili (6-0) grâce à un doublé de Salematou Diop et des buts de Nency Kourouma, Mama Aissata Fancinadouno, Saran Sidibé et de Mariame Yattara.

Les guinéennes joueront ce jeudi 27 juillet 2023 contre une autre équipe pour terminer dans le top 10.

Les résultats de la Guinée (Série Fille)

Dimanche 23 juillet 2023 :

Ukraine (1-3) Guinée

Lundi 24 juillet 2023 :

France (1-0) Guinée

Guinée (2-0) Burkina Faso

Mardi 25 juillet 2023 :

Chine (0-0) Guinée

Quart de finale (Des éliminées) :

Guinée (6-0) Chili.