L’ancien ministre de la Santé, Mamadou Péthé Diallo, a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire le 29 novembre 2023 pour des faits présumés de détournement de deniers publics, d’enrichissement illicite, de blanchiment de capitaux, de corruption, de concussion et de complicité. Huit mois après, où en est-on avec ce dossier?

Ce mercredi 26 juin 2024, nous avons rencontré l’ex-ministre de la Santé et l’un de ses avocats, Me Bomby Mara, dans les couloirs de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) aux environs de 13h40.

Nous avons sollicité auprès de Me Mara des explications sur l’état d’avancement du dossier. Mais l’entretien fut très bref. “Je n’ai aucun commentaire”, a déclaré Me Mara avant de continuer son chemin.

L’ancien ministre, Mamadou Péthé Diallo, semblait très décontracté. Même s’il n’a pas dit un mot par rapport à notre question, nous avons eu droit à une poignée de main et un sourire.

En ce qui concerne la procédure, une source proche du dossier nous apprend que l’affaire est toujours en instruction et que certains chefs d’inculpation auraient déjà été abandonnés.

L’inculpation de Mamadou Péthé Diallo s’inscrit dans une série de poursuites judiciaires contre des hauts responsables ayant travaillé avec le CNRD, accusés de corruption et de malversations financières en Guinée.

L’évolution de ce dossier pourrait avoir des répercussions significatives sur la perception de la justice et de la transparence en Guinée. L’affaire de l’ancien ministre de la Santé, Mamadou Péthé Diallo, reste en cours d’instruction.

La discrétion de son avocat et le comportement serein de l’ex-ministre laissent penser que le dossier est encore loin d’être clos.

À suivre !