Le procès qui oppose l’Ufdg à l’ancien ministre de la Sécurité, Madifing Diané, a connu un nouveau renvoi, ce jeudi 27 juillet 2024.

Alors que le Tribunal avait demandé la comparution de Fodé Oussou Fofana, vice-président de l’UFDG, les débats dans ce dossier n’ont pas pu se tenir.

La juge Mbalou Traoré, après avoir appelé les parties au procès pour la suite des débats, a constaté l’absence de Fodé Oussou Fofana et son avocat, Me Salifou Beavogui. Ces derniers ont saisi le tribunal par une lettre l’informant que le vice-président, Fodé Oussou Fofana est malade et de surcroît sollicité un renvoi.

Après lecture de cette note, la juge Mbalou Traoré a décidé de renvoyer l’affaire au 10 juillet 2024 pour la comparution de Fodé Oussou et la suite des débats.

Faut-il rappeler que l’Ufdg de Cellou Dalein Diallo poursuit l’ancien ministre de la Sécurité, Madifing Diané pour avoir accusé cette formation politique de “fraudes” au 1er tour de l’élection présidentielle de 2010.