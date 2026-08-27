« Je serai à Conakry samedi » : Ousmane Gaoual Diallo dément les rumeurs sur son état de santé

Depuis Paris, où il séjourne depuis près d’un mois, le ministre des Transports, Ousmane Gaoual Diallo, a réagi aux rumeurs faisant état d’une dégradation de son état de santé et qui justifierait la prolongation de son séjour à l’étranger. L’ancien porte-parole du gouvernement annonce son retour à Conakry dès ce week-end.

Selon le site d’information Mosaïqueguinée, Ousmane Gaoual Diallo a dénoncé la diffusion de ce qu’il qualifie de fausses informations sur sa santé. Le ministre attribue notamment ces rumeurs à ses adversaires politiques. « On a dit que je suis malade, que je suis alité. Vous m’avez vu. Je ressemble à quelqu’un qui est malade ? Je suis devenu pour eux un fonds de commerce. Ils ont le certificat médical de tout le monde. Des menteurs qu’ils sont ! Tantôt, c’est le président, tantôt c’est Amara, Djiba et moi », a-t-il regretté au micro de nos confrères.

Alors que des rumeurs circulent également sur les réseaux sociaux selon lesquelles le ministre refuserait de rentrer en Guinée par crainte d’une éventuelle interpellation, Ousmane Gaoual Diallo assure qu’il regagnera le pays ce samedi 29 août. « Je rentre samedi et je serai au bureau mardi », a-t-il annoncé.

Le ministre estime d’ailleurs que répondre de sa gestion publique relèverait d’une démarche normale. « Même si c’était le cas, aller répondre de sa gestion, quand on a géré la chose publique, est plus que normal », a-t-il rétorqué.

Son retour annoncé à Conakry devrait ainsi mettre fin aux spéculations entourant son séjour prolongé à Paris et son état de santé.