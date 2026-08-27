Procès BCRG : le parquet requiert la condamnation des trois syndicalistes, verdict vendredi

Le procès opposant trois responsables syndicaux de la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG) à l’adjudant-chef Daouda Sankhon, garde du corps du gouverneur, a connu son épilogue judiciaire ce jeudi 27 août 2026 devant le tribunal correctionnel de Kaloum. Après les plaidoiries et le réquisitoire du ministère public, qui a requis la condamnation des trois syndicalistes pour des faits d’« outrage à agent, violences et voies de fait », l’affaire a été mise en délibéré. Le verdict est attendu ce vendredi 28 août.

Les prévenus sont Aboubacar Sidiki Camara, secrétaire général adjoint, Aboubacar Yansané, chargé de la santé, de la sécurité et de l’hygiène au travail, et Momo Camara, chargé des affaires sociales.

Dans son réquisitoire, le ministère public a soutenu que l’adjudant-chef Daouda Sankhon s’était senti offensé dans l’exercice de ses fonctions alors qu’il tentait, selon l’accusation, d’empêcher les syndicalistes de rencontrer le gouverneur de la BCRG.

Le parquet s’est notamment appuyé sur les dispositions du Code pénal guinéen relatives à l’outrage à agent.

Après une brève suspension de l’audience à 15h, les débats ont repris à 15h05. Le ministère public a alors demandé au tribunal de déclarer les trois prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés.

Il a requis un million de francs guinéens contre Momo Camara pour outrage à agent, ainsi qu’un million de francs guinéens contre Aboubacar Sidiki Camara et Aboubacar Yansané au titre des violences et voies de fait.

La partie civile réclame 100 millions à chacun

Avant le réquisitoire du parquet, la partie civile avait présenté ses demandes.

Dans sa plaidoirie, Me Baba Nabé a expliqué que les syndicalistes auraient voulu accéder aux locaux de la BCRG pour rencontrer le gouverneur, avant que l’adjudant-chef Daouda Sankhon, alors dans l’exercice de ses fonctions, ne s’interpose.

L’avocat a demandé au tribunal de condamner chacun des trois syndicalistes au paiement de 100 millions de francs guinéens à titre de dommages et intérêts au profit de son client.

« Je vous demande de condamner messieurs Momo Camara, Aboubacar Sidiki Camara et Aboubacar Yansané au paiement de 100 millions de francs guinéens à titre de dommages et intérêts », a plaidé Me Baba Nabé.

La défense demande la relaxe

Face aux arguments de la partie civile et du ministère public, le pool d’avocats de la défense a contesté les infractions reprochées à ses clients.

Les conseils des trois syndicalistes estiment notamment que les faits ne sont pas constitutifs d’« outrage à agent, violences et voies de fait ».

Pour la défense, l’intervention de l’adjudant-chef Daouda Sankhon aurait, au contraire, constitué une entrave à l’exercice de la liberté syndicale.

Les avocats ont donc demandé au tribunal de relaxer purement et simplement les trois prévenus, estimant que les faits poursuivis ne sont pas constitutifs d’infraction.

Ils ont également sollicité la condamnation de la partie civile au paiement de 100 millions de francs guinéens pour chacun des trois syndicalistes.

Des versions opposées sur les faits

Lors de l’audience du 24 août dernier, les trois syndicalistes avaient contesté les violences qui leur sont reprochées.

L’adjudant-chef Daouda Sankhon avait, de son côté, livré une version différente des faits, mettant en cause les prévenus.

Le dossier oppose ainsi deux versions sur les circonstances de l’incident survenu dans le cadre de la tentative de rencontre entre les responsables syndicaux et le gouverneur de la BCRG.

Après avoir entendu les différentes parties, le tribunal a suspendu une nouvelle fois l’audience à 16h37 pour dix minutes.

À la reprise, à 16h49, le tribunal a décidé de mettre l’affaire en délibéré.

La décision est attendue ce vendredi 28 août 2026.