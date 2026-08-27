Éliminatoires FIBA 2027 : le Syli Basket battu par le Soudan du Sud

Pour son entrée en lice au deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde FIBA 2027, la Guinée s’est inclinée face au Soudan du Sud (71-81), ce jeudi 27 août, en Tunisie. Ce revers complique la tâche du Syli Basket dans la course à la qualification pour le prochain Mondial.

Quelques jours seulement après la nomination de son nouveau sélectionneur, Corey Alan Frazier, la sélection guinéenne a entamé cette nouvelle phase des éliminatoires par une défaite.

Opposés au Soudan du Sud au stade olympique de Radès, les Guinéens ont rapidement été distancés au tableau d’affichage. Mené de 24 points à la pause (29-53), le Syli Basket a tenté de réagir au retour des vestiaires. Malgré une deuxième période plus convaincante, les Guinéens n’ont toutefois pas réussi à renverser la situation.

Le Soudan du Sud s’impose finalement 81-71 et réalise une entrée en matière idéale dans cette fenêtre qualificative.

Pour la Guinée, l’heure est désormais à la réaction. Les hommes de Corey Alan Frazier affronteront le Cameroun ce vendredi, avec l’objectif de décrocher leur première victoire et de relancer leurs chances de qualification pour la Coupe du monde FIBA 2027.