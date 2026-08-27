OMS Afrique 2027 : à Conakry, la Guinée veut faire de la session un espace de souveraineté sanitaire

La Guinée accueillera, du 23 au 27 août 2027 à Conakry, la 77ᵉ session du Comité régional de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l’Afrique. En obtenant l’organisation de cette importante rencontre, le gouvernement entend aller au-delà de l’accueil des délégations et faire de l’événement une tribune consacrée aux enjeux de souveraineté sanitaire du continent.

Cette rencontre réunira dans la capitale guinéenne les ministres de la Santé ainsi que les hauts responsables des États membres de l’OMS en Afrique.

Dans un discours, la ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Khaïté Sall, a souligné la portée symbolique du choix de Conakry pour accueillir cette importante rencontre régionale.

« La terre où une tragédie a commencé peut devenir celle où le continent se rassemble pour penser sa souveraineté sanitaire », a-t-elle déclaré.

La ministre a assuré que la Guinée entend être à la hauteur de la confiance qui lui est accordée et offrir un accueil à la mesure de l’événement.

« À vous tous, honorables ministres, chers collègues, distingués délégués : la Guinée vous attend. Elle vous attend avec la chaleur de son hospitalité, la fierté de son parcours et la force de ses ambitions nouvelles. Nous mettrons tout en œuvre, je m’y engage personnellement, pour que vous vous y sentiez non pas comme des invités, mais chez vous, en famille africaine », a-t-elle assuré.

Au-delà de l’accueil des délégations, la Guinée entend faire de cette session un espace de réflexion sur les enjeux de souveraineté sanitaire du continent.

« Conakry 2027 devra être une tribune pour cette ambition », a déclaré Khaïté Sall, précisant que la Guinée souhaite faire de cette rencontre « un rendez-vous à la hauteur de la confiance qui lui est accordée, mais également un espace où l’Afrique pourra affirmer avec force sa capacité à construire des solutions adaptées à ses réalités et à prendre davantage en main son destin sanitaire ».

Pour la ministre de la Santé, ce rendez-vous interviendra dans un contexte marqué notamment par la contraction des financements consacrés à la santé et par la nécessité de renforcer l’autonomie sanitaire de l’Afrique.

À travers l’organisation de cette 77ᵉ session, la Guinée entend ainsi contribuer aux réflexions et aux actions visant à renforcer la souveraineté sanitaire du continent.

Rendez-vous est donc pris à Conakry, du 23 au 27 août 2027, pour la 77ᵉ session du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique.