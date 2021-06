Un accident de la circulation s’est produit dans la matinée du samedi 26 juin 2021 sur la nationale Siguiri Bamako précisément au secteur Tabakôrô, localité située à 15 km du centre ville.

Selon nos informations, c’est un camion militaire du camp d’infanterie de Siguiri qui est entré en collision avec un motard qui transportait deux autre passagers. Le bilan fait état de deux (2) morts tous des enfants issus d’une même famille dont l’âge varie entre 8 et 10 ans. Quand au conducteur de la mort, il est sous traitement à l’hôpital. Sa vie ne serait pas en danger.

Rencontré sur la circonstance de cet accident, le commandant du camp d’infanterie de Siguiri, colonel Mamady Condé explique la scène :

« Je m’apprêtais pour le service le matin quand j’ai été joint au téléphone par mon adjoint me disant qu’un accident s’est produit à Tabakôrô et que c’est notre camion qui est à la base de l’accident d’où deux enfants auraient perdus la vie. Immédiatement j’ai informé le préfet et les responsables des autres corps. On s’est rendus sur les lieux. C’était vraiment pitoyable. Chaque jour nous préparons du manger pour les troupes. Donc les fagots de bois qui servent à préparer ce manger est cherché en brousse pour une ou deux semaines de stockage. Le camion partait pour chercher du bois. C’est dans cette circonstance que l’accident s’est produit. Cet accident m’a beaucoup choqué. Les corps ont été transportés à la morgue de l’hôpital. Sachant que c’est nous qui devons protéger la population, nous ne devons pas ôter une vie et merci à la population et aux parents des enfants comme toute bonne famille musulmane. »