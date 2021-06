L’offre Vanuatu pass est cette opportunité qui permet à son détenteur de parcourir 125 pays dans le monde, sans besoin d’avoir un visa. Cette offre a été présentée à l’hôtel Sheraton vendredi 25 juin 2021.

La présentation de ce document s’inscrit dans le but d’inviter les hommes d’affaires, les investisseurs, les entrepreneurs guinéens à comprendre la possibilité d’aller chercher des partenaires, des financements à l’international et les ramener en Guinée, pour pouvoir développer le pays particulièrement, et pour contribuer au changement de l’Afrique, en général.

«Le passeport de Vanuatu, c’est plus de 125 pays dans le monde, à accès sans besoin de visa. Dans le pays où vous aurez besoin d’une déclaration préliminaire, vous le faites en ligne simplement, parce que vous avez un passeport qui a une certaine puissances. Il y va de soi que le visa vous sera accordé en ligne ou encore il vous sera accordé lorsque vous vous présentez aux frontières d’un pays où vous souhaitez vous rendre. Le passeport, est un passeport héréditaire, ça veut dire qu’au delà de votre seule personne, votre épouse, votre mari…peut en bénéficier. Vos enfants peuvent hériter de cette possibilité de voyager et de ramener les affaires au pays, vos parents peuvent aller en vacances avec vous, ainsi que vos beaux parents. Donc c’est un passeport qui ouvre les voies pour faire des choses à l’international et pour pouvoir devenir un citoyen du monde», a largement expliqué Germain OBA, président directeur général de Yaka Yaku S.A.S France.

Une entreprise basée en France et qui opère sur trois pôles d’activités : l’immobilier, les relations et la représentation commerciale et l’import-export.

Comment obtenir ce document ?

En Guinée, l’obtention de ce document nécessite d’être en contact avec le représentant local de Yaka Yaku S.A.S De là, le candidat fera enregistrer ses données personnelles, la copie de son passeport, l’extrait de casier judiciaire, le certificat médical, etc. et la procédure est engagée avec le financement qui est demandé. «C’est à partir de 130 mille USD, et le passeport est disponible au bout de 60 jours seulement…», poursuit monsieur OBA.

C’est une activité qui est légale, rassure l’ambassadeur Vanuatu-pass Guinée. «Nous avons toutes les garanties de l’État de Vanuatu pour pouvoir exercer cette activité avec toutes les accréditations possibles», a signalé Drahmane Konaté.

A côté de Vanuatu pass, il y a aussi la carte de résidence permanente. Néanmoins, cette ne coûte que 15 mille USD, en promotion. Elle donne la possibilité d’obtenir la nationalité Vanuatu au terme de 10 ans de résidence. Les candidats peuvent également faire leurs demandes à partir de Conakry et attendre pour recevoir leurs documents sans se déplacer.