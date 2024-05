Le Premier ministre était, ce lundi 27 mai 2024, devant le Conseil national de la transition (CNT) pour la présentation de politique générale du gouvernement. A cette occasion, Bah Oury est revenu sur la question relative au retour à l’ordre constitutionnel en Guinée.

Le chef du gouvernement a annoncé la mise à jour du chronogramme de la transition. Selon lui, cela se fera dans un processus “inclusif” et “transparent” qui vise à impliquer l’ensemble des acteurs concernés.

“Le Gouvernement est engagé pour une transition réussie. Il est donc primordial de rappeler les orientations politiques qui guident notre action. Ces orientations sont structurées autour d’un chronogramme dynamique défini en collaboration avec la CEDEAO. Nous avons rencontré des défis considérables, tant internes qu’externes, qui ont exigé de nous : adaptation et résilience. Malgré ces obstacles, nous avons réussi à finaliser la mise en place des délégations spéciales à travers tout le pays, ce qui marque une étape cruciale dans notre processus de stabilisation et de préparation au retour à l’ordre constitutionnel. En reconnaissant les retards et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du chronogramme actuel de la transition, le gouvernement poursuit des discussions transparentes et inclusives avec tous les partenaires concernés. L’objectif est de mettre à jour ce chronogramme de manière juste et équilibrée, en veillant à associer toutes les parties prenantes dans ce processus vital”, a annoncé le Premier ministre.

Les ajustements nécessaires seront faits de manière à refléter les réalités actuelles et à répondre efficacement aux besoins de notre nation en transition, poursuit Bah Oury.

Dans ce contexte où la Guinée est à la croisée des chemins, le Premier ministre a rassuré de l’engagement du gouvernement à façonner un avenir prometteur pour tous les Guinéens.

“L’engagement ferme du Président de la République envers la refondation de notre nation nous guide vers des réformes structurelles ambitieuses et nécessaires. La cartographie censitaire du RGPH-4 a démarré. Au cœur de ces transformations se trouve le Programme National de Recensement Administratif à Vocation d’État Civil (PN-RAVEC). Ce programme est bien plus qu’une simple mesure administrative ; il est une initiative cruciale pour garantir à chaque citoyen une identité légale, facilitant ainsi l’accès aux droits civiques et aux services essentiels. La construction de centres intégrés d’état civil sur toute l’étendue du territoire national et la mise en place de capacités administratives dans les nouvelles communes sont prioritaires. La Coordination du PN-RAVEC est mise en place depuis le 22 avril 2024, ce qui constitue une avancée majeure dans l’opérationnalisation de ce programme”.

Dans cette dynamique de refondation, Bah Oury souligne que “nous progressons vers une étape significative de notre processus démocratique avec l’organisation du scrutin référendaire sur la nouvelle constitution prévue pour la fin de l’année. Cette démarche, souhaitée ardemment par le Comité National pour le Rassemblement et le Développement (CNRD), est fondamentale pour établir un cadre légal qui reflète nos aspirations nationales tout en renforçant notre démocratie. La nouvelle constitution sera le socle sur lequel toutes les futures législations et réformes seront bâties, assurant ainsi que notre trajectoire vers le renouveau soit en harmonie avec les principes de justice et d’égalité”.

Le chronogramme de la transition comprend des initiatives clés telles que le Recensement Général de la Population et de l’Habitat, l’établissement d’un fichier électoral fiable et des élections locales, communales, législatives, ainsi que la présidentielle. Chacune constituant un jalon vers le renforcement de notre gouvernance et la consolidation de notre infrastructure démocratique, rappelle le locataire du palais de la colombe.

Ces étapes interconnectées, insiste le PM, visent à favoriser une gouvernance locale réactive, à renouveler notre Assemblée nationale et à élire un Président dans des conditions véritablement démocratiques.

Sur le plan international, le Premier ministre indique qu’il est important de noter la redynamisation de notre diplomatie avec la signature de plusieurs accords de coopération.