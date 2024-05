Conakry, 27 mai 2024– En ce lundi, le président du Conseil national de la transition (CNT), Dr Dansa Kourouma, a prononcé un discours marquant lors de la présentation de la politique générale du gouvernement par le Premier ministre Amadou Oury Bah. Cette déclaration a été l’occasion de réaffirmer les engagements communs en faveur du développement durable et de la consolidation de la démocratie en Guinée. Le président de l’instance parlementaire de la transition, a salué la présentation de la politique générale du gouvernement, soulignant l’importance du dialogue constructif, de la sécurité, de la justice, de la réforme de l’administration publique et des secteurs clés comme l’éducation, la santé, l’agriculture et l’énergie pour le développement durable de la Guinée.

“Nous saluons la tradition républicaine à laquelle nous consacrons ce jour pour la déclaration de politique générale du nouveau Premier ministre, M. Amadou Oury Bah, qui démontre que nous avons en partage la volonté de consolider notre démocratie,” a déclaré Dr Dansa Kourouma en ouverture de son discours. Il a souligné l’importance du dialogue constructif pour faire face aux défis nationaux et améliorer les conditions de vie des populations.

L’événement, qualifié de “marqué du sceau de la solennité et de l’histoire,” a permis au gouvernement de présenter ses choix politiques et orientations stratégiques devant les représentants du peuple. Le Premier ministre a ainsi traduit sa vision en une feuille de route détaillant les priorités pour la période de transition sous la direction du général de corps d’Armée Mamadi Doumbouya.

Dr Dansa Kourouma a rappelé l’engagement solennel des membres du CNT : “En venant dans cette salle, je me suis soumis au même rituel de conscience, lire et relire le serment d’allégeance à la République ou en d’autres termes le serment de loyauté à la nation.” Cet engagement, selon lui, est essentiel pour servir la nation sous le leadership du général Mamadi Doumbouya.

La collaboration entre le gouvernement et le parlement est cruciale pour le succès de la transition. “La collaboration harmonieuse qui doit nécessairement prévaloir entre un gouvernement et l’institution parlementaire demeure le gage essentiel pour l’exercice efficace et le succès de nos missions respectives,” a-t-il affirmé. Il a également évoqué la possibilité de débats vifs, mais a souligné que ceux-ci seront toujours empreints de respect et de considération mutuels.

Dr Dansa Kourouma a mis en avant la sécurité comme une priorité fondamentale : “La sécurité est le premier des droits fondamentaux de l’homme et du citoyen.” Il a appelé à un renforcement des capacités d’intervention rapide des forces de défense et de sécurité pour faire face aux défis croissants tels que les incendies, les accidents de la route et le banditisme.

“La justice, comme idéal et institution”

La justice a également été un point central de son discours. Il a insisté sur la nécessité d’une justice indépendante et crédible, soulignant que “la justice, comme idéal et institution, est le pilier central de notre devise et la boussole de la Transition.” Il a appelé à des réformes profondes dans le système judiciaire pour restaurer la confiance du peuple.

Le départ massif à la retraite comme opportunité

L’administration publique guinéenne est à un tournant, selon Dr Dansa Kourouma. Il a mentionné les départs massifs à la retraite comme une opportunité pour une grande réforme de l’État. “La modernisation et la transparence de notre administration publique sont cruciales pour une gouvernance efficace,” a-t-il déclaré, soulignant l’importance de la primauté du mérite et de la compétence dans les procédures de recrutement et de promotion.

“La gestion rigoureuse et transparente des deniers publics

En matière de finances publiques, il a encouragé une gestion rigoureuse et transparente des deniers publics : “La gestion rigoureuse et transparente des deniers publics… demeure la clef de voûte pour soutenir l’émergence et le développement économique et social.” Il a appelé à la vigilance dans la collecte et la mobilisation des recettes ainsi que dans la surveillance des dépenses.

La diplomatie guinéenne a été saluée pour son pragmatisme et son réalisme, renforçant ainsi le rayonnement du pays sur la scène internationale. Toutefois, Dr Dansa Kourouma a exprimé des préoccupations concernant l’état des infrastructures des ambassades et consulats.

Le projet Simandou comme une source d’espoir pour la Guinée

Le secteur minier, notamment le projet Simandou, a été identifié comme une source d’espoir pour les populations. Il a exhorté le gouvernement à surveiller les projets d’infrastructures pour assurer leur avancement. Il a également abordé la nécessité de réformes profondes dans les secteurs de la santé et de l’éducation pour optimiser les avancées et répondre aux besoins des citoyens.

L’agriculture, la pêche et l’élevage ont été mentionnés comme des secteurs clés pour la sécurité alimentaire et la création d’emplois durables. Il a souligné le paradoxe de la Guinée, disposant de terres arables abondantes mais dépendante des importations alimentaires.

Enfin, Dr Dansa Kourouma a mis l’accent sur la nécessité d’innovations dans les politiques énergétiques et de transport. Il a appelé à une gestion intelligente des ressources en eau et à une réinvention du mix énergétique en intégrant les énergies solaire et éolienne.

Dr Dansa Kourouma a réaffirmé l’engagement du CNT à travailler de concert avec le gouvernement pour répondre aux aspirations du peuple guinéen et assurer un avenir prospère pour la nation.