Coupe de la Ligue: FC Séquence domine le Loubha FC et se hisse en finale

Le FC Séquence a décroché le premier billet pour la grande finale de la troisième édition de la Coupe de la Lonagui.

Le club de Dixinn s’est imposé (1-0) face à Loubha FC de Télimélé ce samedi au stade Petit Sory de Nongo.

Après une première période conclue sur un score nul et vierge, il a fallu attendre la seconde mi-temps pour assister à l’ouverture du score dans cette rencontre.

L’unique but de la partie a été inscrit par Mohamed Sidy Touré, permettant ainsi au FC Séquence de valider son ticket pour la finale.

Le club des jaune et bleu de Dixinn affrontera le vainqueur de la deuxième demi-finale prévue ce dimanche, qui opposera la RCC Kamsar au Gangan FC de Kindia.