Conakry : des détenus transférés en pleine nuit de la Maison centrale vers la prison de Coyah

Plusieurs détenus ont été extraits de la Maison centrale de Conakry dans la nuit avant d’être transférés vers la prison de Coyah, selon des informations recueillies auprès d’une source proche du dossier.

L’opération aurait été menée par des militaires et des gendarmes armés. D’après cette même source, des mineurs figureraient également parmi les détenus concernés par ce transfert.

À leur arrivée à Coyah, les femmes détenues auraient été regroupées dans une seule et même cellule, toujours selon les informations obtenues.

À ce stade, aucune communication officielle n’a été publiée pour confirmer cette opération ou en préciser les motivations. Les autorités pénitentiaires ne se sont pas encore exprimées sur les raisons ayant conduit à cette décision.

Le nombre exact de détenus transférés ainsi que les circonstances entourant cette opération restent, pour l’heure, à déterminer.