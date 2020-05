Pour aider les clubs, les ligues et autres structures sportives du football guinéen à faire face à la crise due à la COVID 19, la fédération guinéenne de football a dévoilé dans un communiqué, son plan d’aide pour soulager ses entités dans cette période exceptionnelle.

Consciente des répercussions que peuvent avoir cette crise sanitaire sur l’ensemble des acteurs principaux du football guinéen, la FÉGUIFOOT a pris les devants pour soulager ses enfants. Une décision née de la session extraordinaire de ce mardi, et prise par le comité d’urgence. Une assistance financière (2.287.500 mille francs guinéens) et matérielle (1285 ballons)…

L’étude conjointe des données chiffrées de la commission des finances et du département finance de la FGF, sur la possibilité d’une assistance aux structures sportives et groupements d’intérêt des associations nationales affiliées à l’instance s’est avérée concluante.

Et de ce fait, une allocation particulière de 70 millions de franc guinéen sera octroyée à chaque club de Ligue 1 et 35 millions pour ceux que la ligue 2. Les clubs amateurs de la division nationale 1 et 2, les ligues régionales, le football féminin, le Futsal, le Beach Soccer, et autres structures sportives n’ont pas étés oubliées.

En gros, ces fonds pour ces gestes seront déduis de la subvention qu’a accordé la FIFA à la Guinée dans le cadre de la deuxième tranche du Projet Forward.

Publicité

Un acte fort d’Antonio Souaré et de son équipe…

@LeJeuneElhadj