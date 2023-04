La sublime influenceuse Aicha Stéky semble avoir trouvée l’homme avec qui elle souhaiterait passée le restant de ces jours. Elle tend vers le mariage une annonce faite par son ami et protégé, Fodé Fekangni Camara, lors de son passage dans l’émission ‘’ le déballage ‘’ de nos confrères de happy médias.

A en croire l’informateur le mariage de la femme de l’influenceuse Aicha Stéky est prévu le 7 mai 2023 prochain dans un réceptif hôtelier de la place.

Aicha Stéky est une influenceuse guinéenne renommée dans le paysage culturel guinéen, elle a fait l’objet de plusieurs commérages et diffamation et sa relation amoureuse a longtemps été au centre des débats et des dires de liaisons avec des célébrités artistes. Loin de là elle est aussi connue pour son leadership de femme d’affaire dans le commerce des produits de cosmétiques de qualité.

Après cette immense nouvelle l’on a retrouvé ceci écrit sur sa page : « Bientôt, tu diras: j’ai prié pour ça et c’est arrivé ».

Le mariage de Aïcha Stéky est une bonne nouvelle pour ses admirateurs cependant ils sont impatients d’apprendre la suite sur les préparatifs.

Affaire à suivre…