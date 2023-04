Le Premier ministre, Dr Bernard Goumou, a échangé ce jeudi 27 avril 2023 avec les leaders des coalitions et alliances des partis politiques et de la société civile. La rencontre tenue à la Primature s’inscrit dans le cadre de la poursuite des activités du cadre de dialogue inclusif initié par le gouvernement.

Selon le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation, plusieurs actions ont été réalisées dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations issues dudit cadre de dialogue. Il s’agit notamment de la remise officielle du rapport de la première session dudit cadre de dialogue au président de la transition.

“Aujourd’hui, Monsieur le Premier ministre s’est vu dans l’obligation d’inviter les acteurs socio-politiques de notre pays pour leur faire part des avancées quant à la mise en œuvre des recommandations de ce cadre de dialogue, mais également pour expliquer aux membres du cadre de dialogue la nécessité de sa volonté et celle du gouvernement à ramener ces acteurs politiques autour de la table afin de continuer les discussions sur la mise en œuvre du chronogramme de la transition guinéenne“, a expliqué Mory Condé, ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation.

L’autre objectif de la rencontre était surtout de faire le compte rendu des pourparlers qui se tiennent entre le Premier ministre et les forces vives sous la médiation des chefs religieux.

Le président du parti UDRG présent à cette rencontre a salué la démarche du Premier ministre, Dr Bernard Goumou. “Ce qu’on peut dire, c’était nécessaire de se retrouver pour faire le point, savoir où est-ce que nous en sommes? Quels sont les points sur lesquels il y a des informations que les membres du gouvernement devraient donner aux autres organisations impliquées dans le cadre du cadre de dialogue et réitérer des principes principalement qu’il n’existe qu’un seul cadre de dialogue et les autres activités avec les religieux ne concernent que des pourparlers pour permettre à ces formations politiques ou coalitions de venir participer à leur tour au cadre de dialogue qui existe déjà. Et de l’autre côté, il était indiqué principalement, je pense que ça sera demain, où est-ce que nous en sommes dans la déclinaison de la feuille de route concernant le processus de recensement administratif à vocation d’état civil, qui est le pilier essentiel sur lequel va s’appuyer l’édification du fichier électoral, et l’autre aspect concernant le recensement général de la population“, a souligné Bah Oury.

Pour sa part, la porte-parole des facilitateurs a dévoilé les responsables des coalitions et faîtières qui étaient présents dans la salle lors de la mise en place du comité national permanent de mise en œuvre des recommandations.

Dr Makalé Traoré a également indiqué qu’il était question de l’opérationnalisation des équipes techniques au sein du MATD, des ministères du plan, de la sécurité et du CNT pour suivre et faire un rapport mensuel sur le niveau d’avancement de la mise en œuvre des recommandations issues du cadre de dialogue.

Le Ministre de l’Administration du Territoire a profité de l’occasion pour annoncer la tenue demain, vendredi, de la rencontre de présentation du niveau de mise en œuvre des agendas de la transition, à laquelle l’ensemble des acteurs socio-politiques et les organisations de la société civile sont invités.