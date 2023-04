Le ministère des Affaires étrangères de l’intégration africaine et des guinéens de l’étranger était face aux conseillers nationaux ce mercredi 26 avril 2023. Répondant aux questions de ces derniers Morissanda Kouyaté a fait savoir que le gouvernement s’active pour sortir les migrants guinéens bloqués aux Niger dans le calvaire.

« Aujourd’hui, je reçois des appels de nos compatriotes du Niger, du Portugal, du Mozambique, il y en a qui m’ont envoyé leurs photos en prison, ils veulent tous revenir et c’est important. Nous sommes en train de travailler sur leur situation. Tous ceux qui veulent revenir reviendront et ce sera un plus pour notre pays », a laissé entendre le patron de la diplomatie guinéenne.

Le ministre Morissanda Kouyaté affirme par ailleurs que depuis plus d’une semaine maintenant, son département est à pied d’œuvre pour faire en sorte que tous les ressortissants guinéens vivants à l’étranger et qui souhaitent revenir soient pris en charge.

« On ne dort presque pas, avec les cadres de mon département, on travail jusqu’à 2 heures du matin », a-t-il ajouté.

Houssaïnatou BALDE