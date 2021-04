La saisie de cette arme (PMAK) a été effectuée dans un hôtel à Siguiri, ville située en Haute-Guinée, par les services de sécurité. Le présumé coupable a été présenté à la presse dans les locaux de la gendarmerie territoriale, ce lundi 26 avril 2021.

Interrogé suite à cette arrestation, le concerné a affirmé se retrouver à Siguiri sur invitation de Naomy Lamah. A l’en croire, c’est cette dame qui l’aurait confié ladite arme de guerre pour la mettre sur le marché.

« Je me nomme Toupou. On m’a arrêté pour la détention d’une arme et je reconnais les faits. Je suis venu de Macenta sous l’invitation d’une amie répondant au nom de Naomy Lamah résidente à Kouremalé. Elle m’a appelé le samedi 18 avril, qu’elle a une affaire pour moi. Elle me dit de la rejoindre à Siguiri, ainsi elle m’a transféré le transport sur mon compte (350.000 francs guinéens). A mon arrivée elle m’a fait loger dans un hôtel du centre-ville. Elle m’a montré l’affaire en question, une PMAK, de l’aider à revendre à 3.500.000 fg j’ai dit que c’est petit, de revendre à 5.000.000 fg », a-t-il laissé entendre.

Publicité

Toupou poursuit en disant que sa complice avait déjà un demandeur qui avait exprimé le besoin d’acheter l’arme à 3.500.000Gnf.

« J’ai avorté ce marché ! Si ce n’est pas 5.000.0000 Gnf, l’arme ne bouge pas… C’est ainsi qu’on est allé au fleuve comme il fait chaud. A notre retour, mon ami a constaté que le sac a été dérangé par le gérant qui était venu pour arranger la chambre. Une fois qu’il vu l’arme, il a alerté les forces de sécurité et nous avons a été poursuivis. Naomy elle, a pris la fuite et moi j’ai été arrêté avec l’arme dans le sac… », raconte-t-il.

Le suspect a été transféré à la maison d’arrêt de Siguiri, et une enquête est ouverte.

Billy Nankouman Keita, correspondant de Guinée360.com