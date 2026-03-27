À l’occasion de la fenêtre internationale FIFA, le Syli national a disputé un match amical face au Togo, ce vendredi, au stade Moulay Hassan de Rabat. Au terme d’une rencontre spectaculaire, les hommes de Paulo Duarte ont arraché le match nul (2-2) dans les derniers instants grâce à Serhou Guirassy.

La rencontre a démarré à l’avantage des Éperviers. Plus entreprenants en début de match, les Togolais ont ouvert le score à la 26e minute sur un penalty transformé par Kevin Denkey.

Au retour des vestiaires, malgré une domination territoriale de la Guinée, le Togo s’est montré redoutablement efficace. Idjessi Metsoko a doublé la mise, également sur penalty, donnant un avantage confortable (2-0) aux siens et faisant planer la menace d’un succès de prestige.

Mais le dernier quart d’heure a totalement relancé la partie. En cinq minutes, le Syli national a renversé la dynamique : Mamady Cissé a d’abord réduit l’écart à la 83e minute, avant que Serhou Guirassy n’égalise de la tête en fin de match, scellant ainsi un score de parité (2-2).

Avec ce résultat, Paulo Duarte prolonge son invincibilité à la tête de la sélection guinéenne, avec un bilan de sept matches, trois victoires et quatre nuls.

La Guinée disputera son prochain match amical mardi face au Bénin, à Casablanca.