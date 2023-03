Elhadj Ousmane Baldé “Sans Loi”, président de la coordination nationale des Foulbhés et Haali Pular de Guinée est décédé dans la nuit du dimanche 26 à lundi 27 mars 2023 à Conakry.

On se souvient encore de l’une de dernières apparitions en public du responsable de la communauté Haali Pular date du 26 décembre 2022, ce jour, il a été intronisé au stade général Lansana Conté de Nongo comme un “Roi” devant des milliers de personnes et prit la présidence de sa communauté en Guinée (la coordination nationale des Foulbhés et Haali Pular).

« Je demande à nos parents d’ici de remercier, de soutenir et de solliciter auprès du gouvernement ce qui est bon pour les fils du terroir ; de demander aux sages, aux religieux de nous aider pour qu’il y ait la franchise dans le pays afin que le mensonge s’arrête. Nous invitons les communicants, pour l’amour de Dieu de communiquer sans insulter qui que ce soit. Parce que l’insulteur se déshonore et déshonore celui à qui il a proféré des injures et lui (l’insulteur) aura du déshonneur pour toujours. Bannissons l’injure. L’injure n’est pas bonne. Chacun peut faire passer son message sans insulter », avait déclaré ce jour le président de la coordination des Foulbhés et Haali Pular, connu sous le « Sans Loi ».

Il a fait ce discours devant les représentants des coordinations de la Basse-Guinée, la Haute-Guinée et la Guinée-forestière. Il y avait également des représentants du gouvernement guinéen et du CNRD venus pour la circonstance. Ainsi que des représentants des pays voisins et européens.

Au-delà de son engagement pour sa communauté, Elhadj Ousmane Baldé est un homme d’affaires très riche. Mais à un moment, il avait eu des mêlés avec le régime d’Alpha Condé. Cela, lui a valu la spoliation de certains de ses biens. Le régime a confisqué un des ses entrepôts à Kaloum et un centre à Matam. C’est au lendemain du coup du CNRD que le colonel Mamadi Doumbouya a ordonné la restitution des ses biens immobiliers.

La disparition de cet homme est une grande perte pour la communauté Haali Poular de Guinée et d’ailleurs. C’est aussi une perte pour toute la Guinée qui a perdu un opérateur économique mondialement connu.

La rédaction de Guinee360 présente ses condoléances à la communauté Foulbhés et Haali Pular de Guinée. Paix à l’âme de l’illustre disparu !