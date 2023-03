Pour l’homme de Dieu, la mort ne fait point peur. Elle nous est familière, indifférente et intériorisée en ce sens que l’on s’attend à tout moment de rejoindre la vie céleste. Vous avez été de ceux-là. Vous vous êtes battu, vécu pleinement votre temps sans oublier que la mort n’était jamais loin. Vous avez fait don de soi pour venir en aide aux plus démunis, rendre service sans rien attendre en retour.

Vous avez subi des injustices mais votre foi en Dieu vous a permis de résister le temps que justice soit faite. Vous avez œuvré pour vos coreligionnaires en bâtissant entre autres à Fatako, l’une des plus belles maisons de Dieu de notre pays.

J’ai encore les souvenirs de nos récents échanges dans mon bureau, quand nous partagions ensemble ce désir et cette préoccupation profonde pour la quiétude sociale et l’unité nationale dans notre pays. À toutes les rencontres que j’ai eues avec les sages et leaders religieux, vous avez rehaussé ces moments de votre présence et la profondeur de vos bénédictions toujours empreintes d’espoir, quant à l’unité et la solidarité des enfants de Guinée.

Je perds aujourd’hui un papa, un ami, qui a toujours su rassembler. Le combat que nous avons commencé ensemble, je puis vous promettre de le continuer puisque nous n’avons aucune maison plus précieuse que la Guinée.

Mes condoléances émues vont à l’endroit de la famille éplorée. Le peuple de Guinée vous pleure. Reposez-vous en paix au paradis, Elhadj Ousmane Baldé. Que la terre de vos ancêtres vous soit légère. Amen.

Dr Dansa KOUROUMA

Président du Conseil National de la Transition