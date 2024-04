A l’assemblée générale du RPG arc-en-ciel ce samedi 27 avril, Lansana Komara, membre du bureau exécutif du parti a tenu a évoqué la situation des acteurs politiques exilés depuis la prise du pouvoir par la junte le 5 septembre 2021.

Pour ce disciple d’Alpha Condé, la situation sociopolitique du pays ne saurait s’arranger tant qu’un seul Guinéen se retrouvera hors du pays pour des raisons politiques. « Le pays ne se portera pas bien. Tout projet de démocratisation sera voué à l’échec et donc la transition dont on parle naturellement sera vouée à l’échec. Depuis le 5 septembre 2021, le pays ne bouge pas, notre pays est presque à l’arrêt sur tous les plans. On a l’impression que les gens sont venus pour tout détruire », a-t-il déclaré.

Lansana Komara estime que tous les indicateurs d’un développement durable pour la Guinée sont au point mort : « L’accès à l’électricité et à Internet c’est clair que ce sont les indicateurs du développement, mais chez nous tous ces indicateurs sont à terre, tous ces indicateurs ont disparu. Dans le monde moderne on ne peut rien faire sans électricité, sans internet. On a l’impression que nous sommes en train d’aller dans la période du quaternaire. Et ça c’est très dangereux.»