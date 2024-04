Devant les forces de maintien de l’ordre le jeudi 25 avril, le Premier ministre a fait savoir que : « Le maintien de l’ordre ne peut pas se faire avec des armes à feu », déplorant ainsi les pertes en vies humaines lors des récentes manifestations à Conakry. Cette sortie de Bah Oury a été saluée par les responsables de l’UFDG, ce samedi 27 avril 2024, à l’occasion de leur assemblée générale.

« Nous avons entendu le Premier ministre dire aux autorités de la police qu’ils n’ont pas le droit de tuer les citoyens et qu’il y aura des enquêtes. Qu’ils identifient les coupables, les équipes seront désormais contrôlées. Je suis entièrement d’accord avec lui. Parce qu’on n’a pas le droit dans les manifestations d’autoriser les agents à aller avec des armes. Le Guinéen n’a pas le droit de mourir dans une manifestation », a martelé Dr Fodé Oussou Fofana.

Pour ce proche de Cellou Dalein Diallo, quand les autorités ont envi d’encadrer une manifestation, il ya mille et une manières de le faire sans passer par les armes. « Il y a des manifestations partout dans le monde, la Guinée n’est pas le seul pays, mais, vous ne verrez jamais les forces de l’ordre de ces pays tirer sur les manifestants. Ceux qui doivent aller sur le terrain lors des manifestations doivent être identifiés, on doit savoir qui est qui. J’ai vu la douleur de la femme dont le fils a été abattu à Taouyah. De grâce laissez vos armes à balle et prenez les armes conventionnelles. L’image de la cervelle de ce petit était insupportable. Nous ne sommes pas en guerre, les victimes ne sont pas des animaux, c’est des êtres humains comme vous. Il faut que ça s’arrête, c’est inacceptable. Ceux qui ont tué à Taouyah et qui ont rendu cette pauvre femme malheureuse, doivent être identifiés et sanctionnés. Le Premier ministre est engagé, j’espère qu’il ira jusqu’au bout ».