Le parti Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a tenu son assemblée générale hebdomadaire, ce samedi 27 avril 2024. Président de la séance, Fodé Oussou Fofana a déploré la détention prolongée des cadres du RPG à la Maison centrale de Conakry.

« Lounceny a perdu la vie en prison, Roger Bamba a perdu la vie en prison, ils n’ont pas eu droit à la justice, ils n’ont pas été jugés, c’est inacceptable. On m’a dit cette semaine que Damaro était dans un état critique… On a jamais été d’accord avec le RPG, on a jamais été d’accord avec Damaro, Kassory tout cela mais on ne parle pas de ça, on parle de la Guinée parce que ce qui arrive à Kassory et à Damaro peut vous arriver, peut m’arriver et peut arriver à tout le monde. Dans ce pays, quand on est supposé être fautif il faut faire le jugement, quand quelqu’un est coupable quelque soit la fonction que la personne a occupée, il faut le juger mais on ne peut pas le mettre indéfiniment en prison. C’est à l’accusateur de donner les preuves de l’accusation si vous en n’avez pas vous le libérer. Mais on ne garde pas quelqu’un en se mettant à chercher les preuves de l’accusation. Et si Kassory meurt en prison…», regrette le numéro 2 de l’UFDG.

Par ailleurs, Fodé Oussou Fofana interpelle le bâtonnier de l’ordre des avocats de Guinée mais aussi les magistrats. Il l’a fait en posant des nombreuses questions dont il souhaite un éclaircissement du barreau de Guinée notamment le président du Conseil de l’ordre. « Je ne suis pas un homme de droit mais j’ai envie de savoir quels sont les rapports entre ces avocats et la CRIEF, j’ai envie de savoir qui a raison, j’ai envie de savoir qu’est-ce qui se passe et comment un citoyen guinéen n’importe lequel peut rester pendant deux ans en prison sans qu’il ne soit jugé. J’ai envie de savoir ce qui se passe quand la Cour suprême décide de libérer quelqu’un et que le procureur dise non qu’il ne sera pas libre. Monsieur le bâtonnier des avocats, faites nous une conférence de presse pour nous expliquer parce qu’on est perdu».