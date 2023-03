Le Conseil national de la transition (CNT) a examiné et adopté en plénière, ce lundi 27 mars 2023, l’accord cadre de prêt entre la Guinée et la Banque islamique de développement pour le financement du projet d’appui au développement de l’enseignement technique et professionnel (Eram phase II) en Guinée, signé le15 janvier dernier pour un montant de 24,3 millions d’euros.

Pour faire face aux défis auxquels le secteur de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle est confronté, relativement à la construction et à l’équipement des Ecoles d’Arts et Métiers ; la Guinée a sollicité et obtenu de la BID un financement d’un montant de 24,3 millions d’euros afin de réaliser deux ERAM à Kindia et à Mamou. «L’ERAM de Kindia comprendra: 1 bloc administratif, 2 blocs pédagogiques d’une capacité de 400 apprenants, 8 ateliers, 1 amphithéâtre, 1 bloc médiathèque avec centre multimédia, un restaurant, des logements comprenant 2 villas et 16 appartements pour les encadreurs, un entrepôt, une infirmerie, des vestiaires, une serre (zone d’expérimentation) VRD, une aire de jeux et un parking, des travaux de voirie reliant les réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone. Les filières de métiers prévues à Kindia sont : agro-alimentaire, génie civil, administration/gestion et artisanat, génie mécanique et génie électrique. Celle de Mamou sera spécialisée dans les métiers de l’agriculture, de l’artisanat, de l’administration/gestion, de l’agroalimentaire, des génies civil, mécanique et électrique, et comprendra : un bloc administratif, 2 blocs pédagogiques d’une capacité de 400 apprenants, 8 ateliers, 1 amphithéâtre , 1 bloc médiathèque avec centre multimédia, un restaurant, des logements comprenant 2 villas et 16 appartements pour les encadreurs, un entrepôt, une infirmerie, des vestiaires, une serre (zone d’expérimentation) VRD, une aire de jeux, un parking, une route d’accès, un raccordement aux réseau d’eau, d’électricité et de téléphone. Le prêt financera également : l’élaboration des programmes de formation ; le renforcement des capacités institutionnelles ; la formation continue des enseignants de l’ETFP et le renforcement des capacités du personnel technique et administratif du Ministère ; la mise en place d’une plate-forme centralisée ; le service de conseil ; l’appui à la gestion du projet ; l’audit financier ; la composante d’intervention d’urgence en cas d’urgence (CERC) », précise le rapport.

Le ministre de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle, Alpha Bacar Barry, a fait savoir qu’un appel d’offres international sera lancé pour identifier les entrepreneurs qui vont procéder à la construction des écoles, mais aussi parallèlement lancé la composante du renforcement des capacités des enseignants. «Il faut dire que c’est un jour assez important parce qu’il vient consacrer la couverture totale de capacité de formation de l’école régionale des arts et métiers sur toutes les régions administratives du pays».