Statut particulier de l’éducation : le gouvernement convoque l’Intersyndicale…

Alors que l’ultimatum fixé par l’intersyndicale de l’éducation SNE-FSPE expire le 20 avril 2026, le gouvernement a convoqué les représentants syndicaux à une rencontre prévue, ce vendredi 17 avril.

Dans un courrier consulté par notre rédaction, le secrétaire général du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Protection civile, Aboubacar Kourouma, invite les membres de la commission chargée de finaliser le processus de révision du Statut particulier de l’éducation à une réunion de prise de contact.

« En application des résolutions du protocole d’accord du 03 janvier 2026 signé entre le Gouvernement et l’Intersyndicale de l’Éducation (FSPE, SLECG, SNE) et suite à la signature de l’Arrêté conjoint portant création et composition de la commission chargée de finaliser le processus de révision du Statut Particulier de l’Éducation, j’ai l’honneur de vous convier à la première réunion de prise de contact des membres de cette commission, le Vendredi 17 Avril 2026 dans la salle de réunion du Ministère de l’Emploi du Travail et de la Protection Sociale (METPS) à 10heures30”, précise le document.