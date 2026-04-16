“Tantôt adversaire, tantôt allié de l’UFDG” : Cellou Dalein attristé par le décès de Mamadou Sylla

La nouvelle du décès de l’homme d’affaires et leader politique Elhadj Mamadou Sylla, président de l’Union Démocratique de Guinée (UDG), survenu dans la nuit du 15 au 16 avril 2026 à Conakry, a suscité une vive émotion au sein de la classe politique guinéenne. Parmi les réactions, figure celle de l’ancien premier ministre Cellou Dalein Diallo, président, qui a tenu à rendre un hommage à son ami.

Dans une déclaration empreinte de tristesse, postée sur sa page Facebook, il a exprimé sa profonde douleur. « C’est avec une immense tristesse que j’ai appris le décès, ce jeudi 16 avril à son domicile à Conakry, d’El hadj Mamadou Sylla, homme d’affaires et président du Parti UDG. »

Cellou Dalein Diallo a ensuite mis en avant les qualités humaines et politiques de l’ancien chef de file de l’opposition, rappelant son rôle dans le paysage économique et politique national. « Opérateur économique généreux et homme politique avisé, tantôt adversaire, tantôt allié de l’UFDG, Elhdj Sylla a toujours eu le courage d’assumer ses amitiés et ses choix politiques et de respecter sa parole donnée. »

Au-delà des divergences politiques, le leader de l’UFDG à insisté sur le respect mutuel qui caractérisait leurs relations. Il a également adressé ses condoléances à la famille biologique et politique du défunt. « Je présente mes condoléances à sa famille ainsi qu’aux militants et responsables de l’UDG. »

Cellou Dalein Diallo conclut son message par une prière en faveur du repos de l’âme du défunt. « Qu’Allah SWT l’accueille dans son Jannatul Firdawsi. Amine. »