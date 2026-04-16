Grande distribution : Carrefour Market ouvre une nouvelle ère en Guinée

Publireportage – Le 15 avril 2025 restera comme une date charnière pour la modernisation du commerce en Guinée. À l’occasion de l’ouverture officielle du premier Carrefour Market du pays, une soirée dînatoire a réuni partenaires, investisseurs, autorités et acteurs économiques dans un grand hôtel de Conakry. L’événement a été marqué par la signature d’un contrat pour une deuxième implantation et par un geste fort en faveur du social : un don de 100 millions GNF de la Fondation Carrefour Guinée à la Fondation Grand P, scellant un partenariat prometteur.

Président de Imperial Corporation Guinée et partenaire local du groupe Carrefour via Carrefour Partenariats International, Esmad Kamil Soufan a livré un témoignage personnel et inspirant retraçant un parcours entrepreneurial forgé sur le terrain. « Le travail bien fait, accompli avec amour et détermination, finit toujours par porter ses fruits. Et la journée d’aujourd’hui en est une belle illustration. »

Revenant sur son parcours, il a rappelé ses débuts précoces dans l’entreprise familiale et la création de sa propre société en 2010. L’ouverture de ce premier Carrefour Market marque pour lui « une étape historique dans le secteur de la grande distribution » en Guinée. « Cette implantation permettra aux Guinéens d’avoir accès à des produits de qualité dans un cadre moderne, fiable et accessible, à des prix justes et compétitifs. »

Au-delà de l’inauguration, la vision est déjà tournée vers l’avenir : « Notre ambition pour 2026 est claire : rebrander l’ensemble de nos magasins sous l’enseigne Carrefour Market et franchir une nouvelle étape avec l’ouverture du premier hypermarché Carrefour en Guinée.»

Carrefour confirme son offensive africaine

Le directeur exécutif de Carrefour Partenariats International, Patrick Lasfargues, entouré de Jérôme Bonzy et Jean-Paul Desnois, a souligné la portée internationale de cette ouverture. « Ce soir, il y a beaucoup de gens qui pensent à vous en France, au Brésil, en Mongolie, en Arménie, à Dubaï. Les gens parlent du magasin qui est ouvert aujourd’hui et c’est très important. »

Le dirigeant a insisté sur la complexité du projet et la performance des équipes locales : « Ouvrir un magasin de distribution alimentaire avec des milliers de produits — déjà près de 10 000 produits Carrefour, plus des produits locaux — est excessivement compliqué quand on connaît les défis logistiques. Le travail réalisé par Esmad et ses équipes est absolument remarquable. »

Dans une métaphore marquante, il a décrit l’entrée de la Guinée dans l’écosystème Carrefour : « Cette journée d’ouverture, c’est comme un mariage. Vous rentrez dans la famille Carrefour officiellement aujourd’hui. Vous êtes désormais nos frères et cousins de Guinée. »

La Guinée au cœur du plan Carrefour 2030

L’ouverture s’inscrit dans une stratégie globale pilotée par le PDG du groupe, Alexandre Bompard. « L’ambition est d’être présent dans 60 pays d’ici 2030. La Guinée participe à cet accroissement avec une ambition très forte sur l’Afrique. »

Le groupe prévoit notamment de nouvelles ouvertures au Ghana, en Éthiopie, à Djibouti et au Nigeria, confirmant la place stratégique du continent dans sa croissance. Patrick Lasfargues a également salué les partenaires financiers et logistiques, dont IFC du groupe Banque mondiale et le géant maritime CMA-CGM, essentiels au développement des chaînes d’approvisionnement.

Un engagement social affirmé

La cérémonie a aussi mis en lumière la dimension sociale du projet incarnée par la Fondation Grand P. « Ce partenariat illustre parfaitement notre vision commune d’un engagement social et solidaire. »

Le don de la Fondation Carrefour Guinée marque le début d’actions sociales structurées, symbolisant la volonté d’inscrire l’enseigne dans la durée et dans le tissu local.

Au-delà d’une simple ouverture commerciale, cette implantation traduit une ambition plus large : moderniser la distribution, soutenir les producteurs locaux et renforcer l’attractivité économique du pays.