Corruption en Guinée : la CRIEF interdit aux DAF de quitter le pays

Selon des informations concordantes, le procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF) a pris une mesure conservatoire interdisant aux Directeurs Administratifs et Financiers (DAF) de quitter le territoire guinéen.

D’après nos sources, cette décision, adoptée au cours de la semaine, s’inscrit dans le cadre d’une série d’enquêtes portant sur la gestion des finances publiques. Ces investigations ont été initiées par le nouveau procureur de la CRIEF, Alphonse Charles Wright, peu après son entrée en fonction.

La mesure vise à garantir la disponibilité des responsables financiers concernés, afin de répondre aux exigences des procédures en cours.

Selon les premières indications, les personnes visées sont notamment soupçonnées de détournement de deniers publics, d’enrichissement illicite, de corruption d’agents publics, d’abus de biens sociaux, d’escroquerie et de complicité.