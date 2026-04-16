“On a travaillé jusqu’à 17 heures” : Dembo Sylla raconte les dernières heures de Mamadou Sylla

Au lendemain de l’annonce du décès d’Elhadj Mamadou Sylla, président de l’Union Démocratique de Guinée (UDG), le témoignage de son frère, Elhadj Dembo Sylla, éclaire les circonstances de cette disparition brutale survenue dans la nuit du 15 au 16 avril 2026 à Conakry. Entre émotion, stupeur et hommage, il retrace les derniers instants d’un homme qu’il présente comme un pilier familial et politique.

Au sein de la famille Sylla, la nouvelle a provoqué une onde de choc. Selon son frère, rien ne laissait présager une issue aussi soudaine quelques heures auparavant. « Comme les jours précédents, on a travaillé. C’est aux environs de 17h que j’ai quitté mon bureau ici », a-t-il expliqué.

L’annonce lui parvient au petit matin, par l’intermédiaire d’un autre membre de la famille. « C’est seulement vers 6h que son grand frère, Elhadj Malick Sylla, m’a appelé pour me dire : “On est venu dans sa chambre, mais il ne se remue pas.” Je lui ai demandé ce que cela voulait dire. Après, il m’a dit : “Non, il est mort.” »

Sous le choc, Elhadj Dembo Sylla affirme avoir quitté immédiatement son domicile de Tombolia pour rejoindre la concession familiale.

Un pilier pour la famille

Le vice-président de l’UDG décrit son frère comme une figure centrale, tant pour son soutien moral que matériel. « Pour la famille, c’était un pilier. Il s’est mis à la disposition de toute la famille, aussi bien ici à Conakry, à Boké, que partout, nos parents installés à l’intérieur du pays, en Casamance. »

Selon lui, la réussite économique de Mamadou Sylla s’accompagnait d’un fort sens du partage. « Dieu lui a donné les moyens, mais il a mis ces moyens-là à la disposition de toute la famille. »

Il rappelle également les actions sociales menées par le défunt : « Il a créé une fondation (…) Il est l’un des premiers en Guinée à payer la zakat de façon vraiment constante. »

La disparition du président de l’UDG intervient alors que le parti est engagé dans les préparatifs des élections législatives et communales prévues le 31 mai prochain. Son frère souligne qu’ils travaillaient encore ensemble la veille sur les dossiers électoraux.

« Nous avons ardemment travaillé. Hier, on était avec les 38 communes dans lesquelles nous avons présenté des candidatures. »

Il confie également avoir appris, en arrivant sur place ce matin-là, la validation des listes du parti par la Direction générale des élections. « Je n’étais même pas informé que les listes ont été validées.»

Concernant les funérailles, la famille indique que le corps devait être transféré à la morgue de l’Hôpital Donka, dans l’attente d’un communiqué officiel. « Le corps est en train d’être envoyé à la morgue à Donka. Dès que ceux qui doivent décider seront ensemble, une communication officielle sera rapidement faite sur le programme. »

À travers ce témoignage chargé d’émotion, la famille dresse le portrait d’un homme influent, généreux et engagé, au moment où la Guinée pleure l’une de ses figures économiques et politiques les plus connues.