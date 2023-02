Les ressortissants des pays de l’Afrique du Sud du Sahara sont victimes de violences racistes en Tunisie. Le Gouvernement a décidé de faire en aide à ses compatriotes en leur apportant un montant symbolique, mais aussi prendre d’autres mesures.

Le 25 février, le comité de crise du ministère des Affaires étrangères, de l’intégration africaine et des Guinéens de l’étranger, s’est réuni pour parler de la situation des Guinéens en Tunisie, mais aussi de ceux vivant en Turquie où il y a eu récemment un seime qui a causé la mort de milliers de personnes.

« On a deux situations sous la main, et même trois. Nous avons une situation liée au séisme en Turquie que nous sommes en train de gérer. Heureusement, il n’y a pas eu de morts en Turquie, mais cela ne veut pas dire que nous n’avons pas de problème. Des Guinéens qui sont au nombre de 48 exactement, sont mis à l’abri, mais ils sont démunis comme toutes les autres victimes», a fait savoir le ministre des Affaires étrangères, avant d’annoncer que le Gouvernement a débloqué un montant pour venir en aide aux compatriotes dans ces deux pays : « Nous avons décidé d’affecter un montant pour les deux pays (Turquie et Tunisie) un montant de 200 000 dollars US. Ce montant sera réparti entre les sinistrés des deux pays ».