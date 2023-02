Bouya Kouyaté a été cité dans une interview par l’ancien président Alpha Condé. La junte guinéenne, selon lui, souhaitait obtenir la signature de la lettre de démission du président déchu mais celui-ci l’aurait « déchirée ».

« Bouya Konaté m’a envoyé un papier que je dois signer pour démissionner. J’ai déchiré le papier, et je l’ai jeté dans les toilettes. J’ai dit aux jeunes soldats qui sont venus me voir après que je suis digne et que je ne démissionnerai jamais. Ils le savent », avait déclaré Alpha Condé.

Aujourd’hui, Bouya Kouyaté a confirmé avoir voulu « aider Alpha et la Guinée ». Il l’a fait savoir à travers sa page Facebook.

« Il ne m’appartient pas de révéler ni de commenter le contenu d’un entretien avec un chef d’État. Tout ce que je peux dire, c’est que dans un contexte particulier, j’ai essayé d’aider à un dénouement heureux aussi bien pour l’ancien président Alpha CONDE que pour la Guinée. Prenons de la hauteur.

La génération du progrès », écrit-il.