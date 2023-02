Après la manifestation annoncée le 9 mars dans le Grand Conakry, les Forces Vives de Guinée (FVG) projettent une autre manifestation le 11 mars 2023, en Europe à la place du Luxembourg.

Le weekend dernier les Forces vives constituées du Front National pour la Défense de le Constitution (FNDC), le Forum des Forces Politiques (FFP), le Forum des Forces Sociales de Guinée (FFSG), l’Alliance Nationale pour l’Alternance Démocratique (ANAD), le FNDC-Politique et le RPG-AEC et alliés ont annoncé la reprise des manifestations.

Il faut rappeler que le 13 mai 2022, le Cnrd a interdit toute manifestation sur la place publique jusqu’aux futures campagnes électorales. Mais le Fndc a bravé cette interdiction à deux reprises pour faire entendre certaines de ses revendications.

Cette fois-ci, plusieurs acteurs sont concernés. Il s’agit des partis politiques qui n’ont pas pris part au cadre de dialogue inter-guinéen et des organisations de la société civile. Ces acteurs comptent manifester à la place du Luxembourg selon eux pour :

1- Dénoncer les répressions sanglantes et meurtrières des citoyens guinéens par les Forces de Défense et de Sécurité lors de manifestations pacifiques ;

2- Exiger la libération des prisonniers politiques et/ou d’opinions ;

3- Exiger l’arrêt des poursuites judiciaires fantaisistes contre les acteurs sociopolitiques ;

4- Exiger l’ouverture d’un cadre de dialogue inclusif tel que demandé par la conférence des chefs d’Etat de la CEDEAO pour un retour rapide à l’ordre constitutionnel ;

5- Exiger le rétablissement du droit de manifester ainsi que l’exercice des libertés individuelles et collectives.