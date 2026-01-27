Le président de la République, Mamadi Doumbouya, a rendu publique, lundi 26 janvier 2027, l’ossature du nouveau gouvernement. À travers un décret lu à la télévision nationale, l’exécutif annonce une équipe resserrée autour de 29 ministères, contre 32 auparavant. Une réorganisation qui suscite déjà de nombreuses réactions sur la scène politique et intellectuelle.

Invité ce mardi de l’émission « Autour de la République » sur Parlement TV, le professeur Amadou Bano Barry, ancien ministre de l’Éducation nationale, a livré une analyse globalement positive de cette nouvelle architecture gouvernementale.

« Je ne sais pas qui l’a rédigé. Je sais qui l’a validé. C’est bien fait. J’aurais voulu en être l’auteur. Parce qu’il y a un certain nombre de choses qu’on avait demandées depuis très longtemps et qu’on a obtenues », a-t-il déclaré.

L’ancien ministre est revenu sur les recommandations formulées lors de son passage au sein de la commission de réflexion sur l’éducation, soulignant leur prise en compte dans la nouvelle configuration. « Il avait été demandé lorsque j’étais membre de la commission de réflexion sur l’éducation. On avait souhaité qu’il y ait un seul ministère de l’Éducation nationale avec un secrétaire d’État ou un ministre délégué, ou alors deux ministres dans le secteur de l’éducation, un de l’Enseignement supérieur et un autre qui prenait en charge le pré-universitaire et l’enseignement technique et professionnel. Ça a été fait. Il faut qu’on ait le courage de dire qu’on l’a voulu depuis très longtemps et enfin quelqu’un l’a fait », a-t-il insisté.

Le professeur Barry a également salué les fusions opérées entre certains départements ministériels. « Il y a eu des fusions qui ont été faites qui sont, à mes yeux, pertinentes, surtout cohérentes. Elles réduisent considérablement les dépenses publiques », a-t-il estimé, tout en relevant une réserve. « Il manquait peut-être un petit détail. C’est le fait de ne pas aller jusqu’au bout et de ne pas avoir mis ensemble l’agriculture et l’élevage », a-t-il ajouté.

Selon lui, la nouvelle structure gouvernementale est en phase avec la vision présidentielle. « Cette structure est bonne. Elle a été bien pensée parce qu’elle est en adéquation avec le discours d’investiture du président. Deux ministères ont été créés. Des anciens ministères ont connu des ajustements qui, dans les conditions normales, permettraient d’atteindre les engagements qu’il a pris en faveur des femmes et des jeunes », a-t-il analysé.

Amadou Bano Barry a attribué une note élevée à cette réorganisation. « Si je devais donner une note, j’aurais mis 9 sur 10. J’aurais ajouté qu’on peut mieux faire en révisant l’agriculture et l’élevage ».