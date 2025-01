Le rapport de la mission électorale des Nations Unies sur la transition guinéenne suscite des réactions au sein de la classe sociopolitique du pays. Après l’Alliance nationale pour l’alternance et la démocratie (ANAD), c’est autour du Forum des forces sociales de Guinée (FFSG) de réagir. Cette organisation affirme que le rapport reflète fidèlement la réalité sociopolitique de la Guinée.

Malgré l’inaction de la communauté internationale face aux violations des droits et libertés ainsi qu’au non-respect des engagements, le Forum des forces sociales, dans une déclaration publiée ce lundi 27 janvier, salue le contenu du rapport. Cependant, le FFSG déplore que le rapport n’ait pas mentionné la nécessité de respecter les engagements inscrits dans la Charte de la transition.

Les Forces sociales estiment que si cette mission avait pu capter l’attention des dirigeants de la Transition au plus haut niveau avant le 31 décembre 2024 “la transition guinéenne aurait pu prendre un élan de consensus productif, malgré les graves manquements enregistrés”.

“Certes, le rapport, tel qu’il a été reçu à la demande de la Coordination des Forces sociales de Guinée, n’a pas abordé la nécessité de respecter les engagements et les dispositions de la Charte de la Transition, notamment la non-candidature des responsables de la transition et la mise en place d’un organe indépendant pour la gestion des élections, élément clé de la stabilité institutionnelle pendant et après la transition”, indique la déclaration du FFSG, soulignant que le rapport représente un outil utile pour les différents acteurs dans le rétablissement rapide de l’ordre normal des valeurs humanitaires, sécuritaires et démocratiques en Guinée.

Par ailleurs, les Forces sociales saluent l’appel au dialogue lancé par la mission des Nations Unies, bien qu’elles expriment des préoccupations concernant le respect des accords. “Les Forces sociales de Guinée prennent acte de l’appel de l’ONU aux acteurs sociopolitiques du pays pour qu’ils s’engagent dans un dialogue, même si l’on peut se poser des questions, au regard des trois ans et six mois d’exception sous le CNRD et des violations constantes des engagements par ces autorités, sur le mécanisme objectif et les garanties que les Nations Unies pourront offrir aux acteurs sociopolitiques pour assurer le respect des accords issus de cet éventuel dialogue”.

Le FFSG invite, par ailleurs, la communauté internationale et les parties prenantes au processus de retour à l’ordre constitutionnel à faire bon usage du rapport de la mission électorale de l’ONU.