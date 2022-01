Le ministre de la Fonction publique et du Travail, Julien Yombouno, a apporté un démenti sur la réinsertion de 280 agents de police appelés à faire valoir leur droit à la retraite à travers une allocution diffusée à la télévision nationale ce jeudi 27 janvier .

Le ministre précise que c’est un accusé de réception qui a été mal interprété. Parmi ces agents figurait en bonne place l’ancien Directeur général de la police, Ansoumane Camara dit Baffoé. Mais le ministre indique qu’il n’est pas question de réintégrer les gens qui ont déjà fait valoir leur droit à la retraite.

En plus, Julien Yombouno ajoute qu’en tant que ministre il ne peut en aucun cas rectifier la décision d’un autre ministre, ni du Premier ministre et plus loin un décret qui dépasse largement ses compétences.

2SOW