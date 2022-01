Ilaix Moriba pourrait bientôt rejoindre le FC Valence afin de renforcer le milieu de terrain du club espagnol. Les négociations entre les parties sont avancées et la pépite guinéenne est attendu en Espagne jeudi pour finaliser un prêt sans option d’achat selon le média espagnol Cadena COPE…

Auteur d’une CAN impressionnante, Moriba KOUROUMA est en phase de changer de club. L’international guinéen négocie actuellement un prêt jusqu’en fin de saison avec Valence, qui cherche à compenser le départ de Daniel WASS à l’Atletico Madrid. Selon de nombreux médias espagnol, dont le très sérieux Cadena COPE, le guinéen passera sa visite médical dans les heures qui suivent.

En difficulté à Leipzig depuis son arrivée en été, c’est certainement au Mestalia et sur les pelouses espagnoles que Moriba essayera de se relancer. Le choix serait judicieux, puisque le joueur a déjà brillé dans ce championnat où il a disputé 14 matchs avec l’équipe première du Barça et marqué un but.