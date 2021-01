Ce quatrième vague de décret lu ce mercredi 27 janvier à la télévision nationale, annonce un changement en partie, dans cette composition du nouveau gouvernement.

Boubacar Barry qui occupait le département du Commerce rentre à la Présidence de la République laissant place à Mariama Camara, précédemment ministre de l’Agriculture.

Oyé Guilavogui lui, reste maintenu à la tête de l’Environnement et Eaux et Forêts. Cependant, Aboubacar Sylla, jusque-là ministre des Transports et porte-parole du gouvernement, occupera désormais le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS), à la place de Dr Aboubacar Oumar Bangoura.

Saïd Oumar Koulibaly n’a pas bougé à la tête du ministère des Postes, télécommunications et de l’économie numérique.

Aissiatou Baldé, précédemment conseillère à la Présidence de la République, est nommée ministre de la Jeunesse et l’Emploi des jeunes. Elle remplace Mouctar Diallo.

Par ailleurs, Frédéric Loua de la Pêche et de l’Economie maritime ainsi que son homologue Amara Somparé de la communication n’ont pas été remplacés.

Monsieur Mohamed Keïta, précédemment ambassadeur de la Guinée en Russie succède à Aboubacar Sylla au ministère des transports.

Ministre en charge des investissements et des Partenariats Publics-privés, Monsieur Gabriel Curtis, indique le décret. Et le Ministère des Hydrocarbures sera occupé par Zakaria Koulibaly, qui est confirmé.

Ministre de la Culture et du patrimoine historique, Madame Sona Konaté et la ministre de l’Action sociale et de l’Enfance, Madame Aissata Daffé, ancienne députée.