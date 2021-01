Dans un match très compliqué, la Guinée a arraché face à la Tanzanie et au bout du suspense, un match nul (2-2) qui l’envoie en quart de finale du CHAN 2020.

Dans ce qui était une autre finale dans ce Groupe D, la Guinée et la Tanzanie se disputaient une place pour les quarts de finale de la compétition.

Grâce à un pénalty de Yakhouba Gnagna BARRY sur pénalty dès la 4e minute, la Guinée prenait une très bonne option dans ce match électrique. Mais privée de sa star Morlaye SYLLA (suspendu), les poulains de Mohamed Kanfory Lappé subissent et concèdent l’égalisation sur un tir lointain de MAJOGORO à la 23e. Les tanzaniens assiègent le camp guinéen mais se contenteront de ce nul (1-1) jusqu’à la pause.

En seconde mi-temps, les efforts tanzaniens finissent par payer. MANYAMA marque de la tête sur corner pour donner l’avantage aux siens (69e, 2-1). À ce moment, le Syli est éliminé. Mais un match, ça se joue sur 90 minutes et la Guinée n’a besoin que d’un petit but. Elle arrivera en fin de match. Sur un centre de Mohamed BANGOURA, Victor KANTABADOUNO reprend parfaitement de la tête et égalise pour la Guinée (82e, 2-2). Ce deuxième but de l’attaquant du Wakriya AC dans ce CHAN sera décisif puisqu’il guidera la Guinée vers un nul synonyme de qualification.

De l’autre côté, la Zambie et la Namibie n’ont pu faire mieux qu’un nul (0-0). Ce qui permet au Syli de garder sa première place et d’éviter l’ogre marocain pour affronter le Rwanda, le 31 janvier prochain à Limbé.

@JeuneElhadj