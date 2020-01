Coupe CAF : Le Horoya maîtrise Bidvest et file en quart...

Le champion de Guinée s’est qualifié pour les quarts de finale de la coupe des confédérations africaine ce Dimanche grâce à sa victoire (2-1) face au sud-africains de Bidvest Wits au Stade du 28 septembre de Conakry. Le récit…

Le Horoya AC a enfin encaissé un but dans cette phase finale de la coupe des confédérations africaines de football, ce qui ne l’a pourtant pas empêché de venir à bout de Bidvest Wits et de se qualifier pour le second tour.

Un pressing et une récupération haute de Nikiema Dramane, qui ensuite conclut parfaitement seul face au gardien sud-africain pour l’ouverture du score dès la 4e minute, le HAC ne pouvait pas mieux commencer à domicile. Pourtant, Daniel Hotto réussira un numéro solitaire un quart d’heure plus tard pour remettre les deux équipes à égalité. Depuis le côté gauche de la défense guinéenne, il perfore, réplique dans l’axe, avant de crucifier Moussa Camara d’une frappe enroulée imparable (1-1, 20’).

Les deux équipes rentreront aux vestiaires avec ce résultat nul, mais l’expulsion dans la foulée d’un défenseur de Bidvest pour une faute stratégique sur Morlaye Sylla qui partait tout seul au but, s’ajoutera aux faits majeurs de cette première partie. Cette supériorité numérique, Lamine N’DIAYE en profitera pour lancer des attaquants avant même la 60’. Boniface Haba profite de l’un de ses premiers ballons pour sanctionner les sud-africains à la 62´. Un tir croisé qui sera hors de la portée du gardien de Bidvest, et qui place le Horoya devant dans cette rencontre (2-1).

Les opportunités seront ensuite très nombreuses pour le champion de Guinée (un penalty notamment), mais le score restera inchangé, puisque le tir de Nikiema ressortira après avoir touché les deux montants. Une victoire qui envoie les Guinéens au second tour de la compétition, avant la dernière journée durant laquelle, ils se déplaceront pour aller défier El Nasr, actuel deuxième du groupe.