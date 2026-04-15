Décharge de Dar Salam : le gouvernement annonce un transfert imminent

Quelques jours après le décret du président Mamadi Doumbouya portant déclassement de la zone de Baritodé, une délégation du ministère de l’Assainissement et de l’Hydraulique, conduite par le ministre Aboubacar Camara, s’est rendue ce mercredi 15 avril 2026 sur le site de la décharge de Dar Salam. À cette occasion, le ministre a annoncé le transfert imminent de ce site.

Sur place, Aboubacar Camara a rappelé que cette décision s’inscrit dans la volonté des autorités d’améliorer les conditions de vie des populations, notamment en matière d’assainissement. Il a souligné le caractère « historique » du décret présidentiel, qui ouvre la voie à la délocalisation progressive de la décharge, longtemps décriée par les riverains.

« Le déclassement de la zone de Baritodé constitue une étape décisive. Il permettra, dans un premier temps, d’envisager le transfert de la décharge vers un site plus approprié, soulageant ainsi les populations vivant à proximité », a-t-il déclaré.

Accompagné du génie militaire et de plusieurs structures techniques, dont l’Agence nationale de la sécurité publique (ANSP), le ministre a indiqué que cette mission visait également à évaluer les risques, notamment à l’approche de la saison des pluies. L’objectif est de prévenir tout éboulement et de sécuriser le site durant la période transitoire.

Parallèlement, le gouvernement travaille à l’identification d’un nouveau site devant accueillir les déchets dans un délai de trois mois. « Plusieurs options sont à l’étude. Il s’agit de retenir la solution la plus efficace, tout en tenant compte des exigences environnementales et sociales », a précisé le ministre.

À plus long terme, les autorités ambitionnent de transformer l’actuelle décharge en un espace vert. « La vision du chef de l’État est de faire de ce site un parc moderne, accessible aux populations, à l’image d’Akouédo en Côte d’Ivoire », a-t-il ajouté.

Le ministre a également annoncé une visite prochaine à Baritodé afin d’évaluer les 150 hectares récemment déclassifiés, en vue d’un éventuel usage temporaire pour le transfert des déchets, en attendant le lancement des travaux d’envergure prévus avec des partenaires comme l’Union européenne et l’Agence française de développement (AFD).

Plus loin, Aboubacar Camara a tenu à rassurer les populations quant à la volonté des autorités d’aboutir rapidement. « Ce projet est attendu depuis des années. Aujourd’hui, la dynamique est enclenchée et nous irons jusqu’au bout pour que le transfert soit effectif dans les prochains mois », a-t-il assuré.