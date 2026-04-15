Journée mondiale de l’art : Abass Sylla, artiste peintre, alerte sur la dévalorisation du métier en Guinée

À l’occasion de la Journée mondiale de l’art célébrée ce mercredi 15 avril 2026, la rédaction de Guinée360 est allée à la rencontre d’Abass Sabati Sylla, peintre et décorateur guinéen. Entre passion, attachement à son métier et inquiétudes croissantes, l’artiste dresse un constat préoccupant sur la situation de la peinture en Guinée.

Pour lui, cette journée dédiée à l’art représente d’abord une reconnaissance pour les créateurs souvent relégués au second plan. “C’est vraiment une journée très spéciale. Cela prouve que nous ne sommes pas des artistes oubliés”, confie-t-il.

Mais derrière cette satisfaction symbolique, le professionnel évoque les difficultés qui fragilisent son activité. “Aujourd’hui, la peinture se porte trop mal, mais avant elle était davantage valorisée”, regrette-t-il. Selon lui, la modernisation et l’arrivée de nouveaux procédés ont profondément bouleversé le secteur.

Abass Sylla explique que les œuvres artisanales, autrefois prisées, peinent désormais à trouver acquéreur. “Avant, nous réalisions des tableaux et ils étaient achetés par des personnalités. Aujourd’hui, les gens préfèrent les autocollants, souvent importés, qui sont rapides et moins chers”, déplore-t-il.

Une évolution qui, selon lui, contribue à la perte de valeur du métier et décourage de nombreux artistes.

Pourtant, son attachement à la peinture reste intact. Il raconte que sa passion remonte à l’enfance, lorsqu’il réalisait déjà des dessins à l’école primaire sous l’encouragement de ses enseignants. “Comme j’aimais déjà cela, c’est de là que vient mon inspiration”, se souvient-il.

Marié et père de deux enfants, Abass Sylla affirme parvenir à subvenir aux besoins de sa famille grâce à son savoir-faire, même s’il a dû diversifier ses activités pour s’adapter aux réalités du marché.

Au-delà des difficultés économiques, l’artiste rappelle aussi l’utilité sociale de son métier. Il cite notamment les fresques visibles sur certains murs publics, porteuses de messages de paix et de cohésion sociale. “Pour transmettre ce type de message, on a besoin de nous. Cela prouve que nous avons une place essentielle dans la société”, souligne-t-il.

Face à cette situation, il lance un appel aux autorités guinéennes pour une meilleure reconnaissance du secteur. “Nous demandons aux autorités de nous soutenir, organiser des rencontres, des conférences ou des événements pour encourager les artistes. Cela nous montrerait que nous ne sommes pas oubliés”, plaide-t-il.

En cette Journée mondiale de l’art, le témoignage d’Abass Sylla met en lumière les défis auxquels sont confrontés de nombreux artistes guinéens, partagés entre passion, résilience et quête de valorisation.