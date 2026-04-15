Injures sur les réseaux sociaux : le parquet général de Conakry lance une offensive pénale sans frontières

Le Parquet général près la Cour d’appel de Conakry hausse le ton face à la recrudescence des infractions commises dans l’espace numérique. Dans un communiqué officiel, l’institution judiciaire annonce une riposte pénale renforcée contre les auteurs de contenus jugés contraires à la loi.

Selon le parquet général, cette montée des dérives se traduit notamment par la multiplication “d’injures et diffamations publiques, de propos attentatoires à la dignité humaine et à l’ordre public, de diffusion de fausses informations ainsi que d’apologie de comportements illicites”.

Le parquet rappelle que l’espace numérique ne saurait constituer une zone d’impunité. Les faits évoqués sont, souligne-t-il, passibles de poursuites au regard des dispositions du Code pénal.

Dans cette dynamique, les juridictions relevant de son ressort ont reçu instruction d’appliquer une politique pénale plus rigoureuse. Celle-ci prévoit des poursuites systématiques ainsi qu’une accélération du traitement judiciaire des dossiers liés aux infractions numériques.

Les enquêtes seront également renforcées, notamment à travers l’identification technique des auteurs. Le parquet annonce par ailleurs une collaboration accrue avec les opérateurs de télécommunications et les plateformes numériques.

L’institution judiciaire indique vouloir mobiliser les mécanismes de coopération judiciaire internationale afin de poursuivre les auteurs, y compris lorsqu’ils se trouvent hors du territoire national. Les relais de diffusion, tels que les administrateurs de pages ou diffuseurs secondaires, sont également visés.

Tout en réaffirmant que la liberté d’expression demeure un droit garanti, le parquet insiste sur la nécessité de l’exercer dans le respect de la loi, de l’honneur des personnes, de la dignité humaine et de l’ordre public.

Le Parquet général appelle enfin les citoyens, les médias, les communicateurs et les leaders d’opinion à un usage responsable des plateformes numériques, réitérant sa volonté de lutter contre l’impunité en ligne et d’assurer l’application rigoureuse et impartiale de la loi pénale.