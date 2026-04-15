Accès à la justice en Guinée : Patricia Lamah dénonce les obstacles rencontrés par les femmes

À l’occasion de la célébration différée de la Journée internationale des droits des femmes, ce mercredi 15 avril 2026, placée sous le thème « Assurer et renforcer l’accès à la justice pour toutes les femmes et les filles », la ministre de la Femme, de la Famille et des Solidarités, Patricia Lamah, a prononcé un discours axé sur le renforcement des droits des femmes en Guinée.

S’exprimant devant le Chef de l’État, les membres du gouvernement, les représentants des institutions républicaines, du corps diplomatique ainsi que les partenaires techniques et financiers, la ministre a rappelé que la question du genre constitue un pilier essentiel des politiques publiques. Elle a toutefois souligné la persistance de nombreux défis sur le terrain.

Elle a notamment insisté sur les difficultés concrètes auxquelles les femmes sont confrontées lorsqu’elles tentent de faire valoir leurs droits, en particulier dans les procédures judiciaires.

« De nombreuses femmes rencontrent encore des obstacles pour faire valoir leurs droits, en raison du coût des procédures, de l’éloignement des services, du manque d’information, mais aussi des pressions sociales. Dans bien des cas, ces contraintes cumulées rendent l’accès à la justice difficile, voire inaccessible, pour des femmes qui devraient pourtant bénéficier pleinement de l’égalité devant la loi », a-t-elle déclaré.

La ministre a également reconnu les progrès réalisés ces dernières années par l’État guinéen en matière de promotion du genre et de protection des droits des femmes. Elle a cependant mis en évidence le décalage persistant entre les textes et leur application effective.

« Entre les textes et la réalité, il subsiste encore des écarts. Ceux-ci ne sont pas seulement juridiques, mais aussi sociaux et institutionnels. C’est sur ces écarts que nous devons agir avec détermination et constance, car l’accès à la justice doit devenir une réalité concrète pour chaque femme, qu’elle vive en milieu urbain ou rural », a-t-elle affirmé.

Abordant la question de l’autonomisation économique, Patricia Lamah a souligné son rôle central dans la réduction de la vulnérabilité des femmes et le renforcement de leur indépendance.

« Une femme sans autonomie économique demeure plus exposée aux injustices, aux violences et aux inégalités. C’est pourquoi l’autonomisation économique des femmes doit être érigée en priorité nationale. Elle constitue un levier essentiel pour leur permettre de participer pleinement au développement, de prendre des décisions et de s’affirmer dans la société », a-t-elle ajouté.

Elle a par ailleurs appelé à une évolution des mentalités, mettant en avant le rôle clé de l’éducation dans la construction d’une société plus égalitaire, où filles et garçons bénéficient des mêmes chances et des mêmes valeurs de respect.

Enfin, la ministre a salué les efforts engagés par les autorités guinéennes, notamment en matière de politiques de genre, de prise en charge des victimes de violences et de participation accrue des femmes aux instances de décision. Elle a toutefois plaidé pour un renforcement des actions afin de réduire durablement les inégalités.