TPI de Dixinn : Tady Kourouma absente, procès renvoyé au 22 avril

Le procès impliquant Tady Kourouma s’est ouvert ce mercredi 15 avril 2026 devant le tribunal correctionnel de Dixinn. La prévenue est poursuivie pour injures et diffamation, à la suite d’accusations de viol portées publiquement contre le Dr Ismaël Sylla, médecin gynécologue, qui conteste formellement les faits.

À l’ouverture de l’audience, Tady Kourouma ne s’est pas présentée à la barre. En revanche, la partie civile, représentée par le Dr Ismaël Sylla et son conseil, était présente devant la juridiction. Constatant l’absence de la prévenue, l’avocat de la partie civile a sollicité du parquet la prise de mesures visant à garantir sa comparution lors de la prochaine audience, évoquant notamment la délivrance d’un mandat approprié.

Il a également affirmé que la mise en cause aurait quitté le territoire national, s’appuyant sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux la montrant à bord d’un avion annonçant son départ de la Guinée.

Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal a décidé de renvoyer l’affaire au 22 avril 2026, afin de permettre la poursuite de la procédure et d’assurer, le cas échéant, la présence de la prévenue lors des prochains débats.