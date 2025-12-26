Les quelque 6,7 millions d’électeurs guinéens sont appelés aux urnes ce dimanche 28 décembre pour élire le président de la République, au terme de quatre années de transition militaire. Conformément au Code électoral, la publication des résultats provisoires est prévue 72 heures après la réception du dernier procès-verbal. Toutefois, la Direction générale des élections (DGE) affiche une ambition plus volontariste.

Lors d’une conférence de presse tenue ce vendredi, la directrice générale des élections, Djénabou Touré, a annoncé la volonté de l’institution d’aller plus vite dans la centralisation et la proclamation des résultats. “Si je sors le Code électoral c’est 72 après la réception du dernier procès verbal. Mais j’ai dit dans cette salle que comme nous l’avons fait au référendum, puisque l’utilisation des nouvelles technologies de l’information est de la communication est admise par la loi, 48H nous allons proclamer les résultats provisoires. C’est cela le défi”, a-t-elle déclaré.

Pour atteindre cet objectif, la DGE dit avoir déjà pris des dispositions techniques et logistiques. “J’ai expliqué tout le travail qui a été fait pour relier les 33 préfectures à Conakry en termes de connexion sur fibre optique. Je suis dans cette salle, on m’envoie des messages : ‘il faut que vos directeurs mettent du carburant dans les groupes pour les antennes afin de relayer les informations’. Nous allons relever le défis. On va travailler en 72 heures pour proclamer les résultats totaux provisoires. En 48 heures déjà les partiels seront finis”, a assuré Djénabou Touré.

Une annonce qui place la DGE face à un défi majeur de crédibilité et d’efficacité, dans un contexte électoral particulièrement attendu par l’opinion nationale et internationale.