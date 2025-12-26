À quarante-huit heures du scrutin présidentiel prévu le 28 décembre 2025, la Haute autorité de la communication (HAC) monte au créneau pour rappeler aux médias et aux acteurs politiques les règles encadrant le silence électoral.

Dans un communiqué rendu public ce vendredi 26 décembre, l’institution dirigée par Boubacar Yacine Diallo précise que « la campagne électorale a pris fin jeudi 25 décembre 2025 à 23 h 59 minutes », conformément aux dispositions du Code électoral et aux décisions de la HAC.

En conséquence, souligne l’organe de régulation, « pour les vendredi 26 et samedi 27 décembre 2025, toute diffusion de messages susceptibles d’influencer le vote des citoyens est interdite ». Une mise en garde claire à l’endroit des médias et des candidats engagés dans la course à la magistrature suprême.

La HAC « invite, par conséquent, les médias et les candidats au respect scrupuleux du silence électoral », rappelant que cette disposition constitue un préalable essentiel à la préservation d’un climat serein et apaisé avant l’ouverture des bureaux de vote.